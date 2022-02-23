Turkish Airlines Euroleague'in 27. hafta maçında 24 Şubat 2022, Perşembe günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek olan Anadolu Efes’te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Ergin Ataman, iyi savunma yapıp, hızlı hücumlarla sonuca gitmeleri gerektiğini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maccabi Tel Aviv ile çok önemli bir maça çıkacağız. Artık bizim için normal sezonda kalan 10 maç da final niteliğinde olacak. Maccabi Tel Aviv’de Scottie Wilbekin ve James Nunnally skorer oyuncular, pota altında da Ante Zizic, Jalen Reynolds ve Derrick Williams ile etkili oluyorlar. İyi savunma yapıp, hızlı hücumlarla ve taraftarımızın da desteği ile sonuca gitmeliyiz..."

"Maccabi çok tehlikeli bir takım"

Anadolu Efes'in takım kaptanı Doğuş Balbay ise karşılaşma ile ilgili şu açıklamaları yaptı

"Maccabi Tel Aviv son haftalarda belki beklenen performansı gösteremese de, çok tehlikeli bir takım. İlk maçta da bizi çok zorlamışlardı. Ama bu kez kendi evimizde oynayacağız ve bunun avantajını kullanmak istiyoruz. Türkiye Kupası sonrasında tüm taraftarlarımız da bizi destekleyecektir. Onlar bize ayrı bir güç katıyor. Perşembe günü sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyoruz."



