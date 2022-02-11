Turkish Airlines EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Olympiacos'a konuk oldu. Normal süresi 75-75'lik eşitlikle biten maçın uzatmaları sonucunda sahadan 87-85'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre ilk çeyrek haricinde iyi bir maç oynadıklarını dile getiren Ergin Ataman, her iki takımın da uzatmada maçı kazanma şansına sahip olduğunu söyledi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"İlk çeyrek haricinde iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. İlk çeyrekte rakibe 26 sayı şansı verdikten sonra savunmamızı toparladık, sonraki çeyreklerde 20 sayıdan fazla atma şansı tanımadık. Bazı boş atışları kaçırdık ama iki takım için de iyi bir maç olduğunu söyleyebilirim. Her iki takım da uzatmada maçı kazanma şansına sahipti ama ne diyebilirim ki, son saniye basketiyle kaybettik. Sloukas'ı ve Olympiacos'u tebrik ediyorum."



