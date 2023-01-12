Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman:"Valencia'yı tebrik ediyorum. Sahaya karakter koydular. Euroleague gibi bir ligde ana oyun kurucularınız olmadan bu seviyede oynamak çok zor, ki iki ana oyun kurucuları sahada değildi. Agresif savunma ve duygularıyla sahada kaldılar ve son çeyrekte maçı kazanmayı başardılar. Son periyoda kadar maç bizim kontrolümüzdeydi ama son çeyrekte agresifliği bıraktık. Bizim için büyük bir kayıp, Valencia için büyük bir galibiyet. Son iki üç maçlık periyotta iyi basketbol oynamıyoruz. Bu durum sezon başında da vardı ve çözmüştük. Umuyorum ki bu durum değişecek. Son üç deplasman maçımızı, aynı şekilde kaybettik. Son beş dakikada maçı bıraktık. Bu durumu kendi içimizde çalışmamız gerekiyor."