Temsilcimiz Anadolu Efes‘in başantrenörü Ergin Ataman, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti.





Ergin Ataman’ın karşılaşma hakkındaki görüşleri şu şekilde: “Maçtan önce ASVEL’in ne kadar tehlikeli bir takım olduğunun bilincindeydik, oynadıkları her karşılaşmada sonuna kadar mücadele ediyorlar. Yine de özellikle ilk yarıdaki hücum performansımızın bu kadar kötü olması beni çok şaşırttı. İlk yarıyı 8 top kaybıyla tamamladık, ayrıca çok sayıda boş atış kaçırdık. İlk yarıda hücum ritmimizi tamamen kaybettik.

İkinci yarının başlarında yine ritmimizi bulamadık, son bölümde ise savunmadaki agresifliğimizi arttırarak ASVEL kısalarına baskı yapmaya başladık. Özellikle Bryant Dunston‘ın varlığı, ikili oyun savunmasındaki verimliliğimizi arttırdı. Taraftarlarımızın oluşturduğu atmosferin de yardımıyla maça ortak olmayı başardık. Son bölümde ise bu sefer rakibimiz üst üste top kayıpları yaptı, bu sayede çok zorlandığımız bir maçı kazandık. Elbette bugün iyi basketbol oynadığımızı söyleyemem ama EuroLeague’de alınan her galibiyetin önemi çok büyük. Bugün de savunmadaki agresifliğimiz sayesinde pes etmedik ve kazandık.

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Chris Singleton önümüzdeki çift maç haftasında aramızda olacak, İspanya’da yapacağımız idmanlarda ne durumda olduğunu göreceğiz. Singleton’la telefonda konuşma fırsatım oldu, basketbol idmanı yapmamış olmasına rağmen fiziksel açıdan iyi durumda olduğunu söyledi. Kendisi haliyle takımımızın sistemini çok iyi bilen bir oyuncu, bu sebeple çabuk adapte olmasını ümit ediyorum. Çok vaktimiz yok, EuroLeague’de ikinci yarı çift maç haftasıyla birlikte başlıyor. Sakatlık gibi bir terslik olmadığı sürece Singleton, Valencia maçında kadroda olacak. Ne kadar oynayacağını ise göreceğiz.

Aslında Singleton’ı bu yaz kadroda tutmayı planlıyorduk ama kişisel nedenlerden dolayı 6 aylığına ara vermek istedi. Kendisiyle transferinden önce telefonda konuştuğum zaman basketbolu ne kadar özlediğini fark ettim. Ayrıca Singleton EuroLeague’de farklı takımlardan teklif almasına rağmen yeniden aramıza katılmayı tercih etti. Chris Singleton, son yıllarda kazandığımız büyük başarıların en önemli parçalarından bir tanesi. Gelecekte de takımımıza büyük katkılar sağlayacağına eminim.” (Eurohoops)