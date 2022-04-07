Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman: Play-Off için hazırız

Turkish Airlines Euroleague'in 19. hafta erteleme maçında Bayern Münih'i 81-76'lık skorla mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Anadolu Efes'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamalara göre bu akşamki oyundan son derece memnun olduğunu söyleyen Ergin Ataman, Play-Off için hazır olduklarını belirtti.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu akşamki oyundan son derece memnunum. İyi savunma yaptık, iyi mücadele ettik. Hücumda Micic ve Beaubois gibi iki önemli oyuncumuz olmamasına rağmen, oyunu Larkin'in liderliğinde ve guard pozisyonunda oynayan diğer oyuncularımızla iyi kontrol ettik. Tempoyu artırdılar, Buğrahan ve özellikle Simon çok iyiydi. Larkin, Elijah ve Moerman çok iyi katkı verdi. Anderson Lucic'i savunurken çok iyi iş çıkarttı. Moerman da pozisyonundan kendi skorunu üretti. Belki bir kaç pozisyon hatası, ribaunt hatası yaptık ama genel olarak maçı kontrol ettiğimizi düşünüyorum. Bayern Münih'in antrenörü Andrea Trinchieri'yi de tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele eden, disiplinli bir takım kurmuş. Çok iyi bir galibiyetti, Euroleague normal sezonunda kendi sahamızda oynadığımız son maçı kazandık. Deplasmandaki son maçımızı da yaptıktan sonra Play-Off için hazırız."



