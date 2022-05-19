Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman: Kaldı 1!

Son şampiyon Anadolu Efes, EuroLeague'de Final Four Yarı Finali’nde Yunan devi Olympiakos'u 77-74 devirerek final biletini aldı. Tarihi zaferin ardından başantrenörümüz Ergin Ataman açıklamalarda bulundu, mücadeleyi değerlendirdi.

Çok mutlu olduklarını kaydeden tecrübeli coach, "Öncelikle dostum Georgios Bartzokas çok şanssızdı bu öyle bir şut ki kazanan tarafta olunca mutlu oluyorsunuz. Olympiakos'u tebrik ederim. 15 bin kişi buradaydı neredeyse, çok kuvvetli takım. Çok iniş çıkışlıydı maç, çok iyi başlamadık ama ikinci yarı kontrolü elimize aldık. Son bölümde Larkin dizinden sorun yaşadı, Micic zorlandı. Durum böyle olunca da Olympiakos geri döndü, çok zor bir maçtı ama kaldı 1" dedi.











