Covid-19 pandemisi nedeniyle 2021 yılında oynanmayan Türkiye Kupası'nda şampiyon Anadolu Efes oldu. Basketbol Türkiye Kupası Finali'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Maçtan Anadolu Efes 86-72'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

Mücadelenin ardından Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe'yi kutluyorum. Çok eksiklerdi, bu bir gerçek. Vesely, De Colo, Pierre'in olmaması dezavantaj ama bu bir kupa maçıydı, kazandık. Kazanmamız gereken 2 kupa daha var. Lig ve EuroLeague. Bu takımın müzesinde, bu oyuncuların müzesinde tek eksik Türkiye Kupası'ydı. Bu takım kazanabilecek her kupayı kazandı."



