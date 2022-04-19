Turkish Airlines Euroleague play-off birinci maçında İtalyan temsilcisi Olimpia Milano'yu 64-48'lik skorla yenerek seride 1-0 öne geçen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'in internet sitesinde yer alan açıklamalara göre maç boyunca harika savunma yaptıklarını belirtti ve Perşembe gününü beklediklerini dile getirdi.

Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim için garip bir maç oldu. Oyunu Milan gibi oynadık. Kendi skorumuza ulaşamadık ama maç boyunca harika savunma yaptık. İlk yarıda Bentil'in bulduğu üç 3 sayılık basket ve verdiğimiz bir iki hücum ribaundu haricinde çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda savunmaya ek olarak, hücumda da belli dönemlerde tempoyu artırdık. Larkin ve Micic ile çözüm ürettik. Skor avantajını ele geçirdikten sonra da korumayı bildik. Seri sadece 1-0 oldu. Ev sahibi olma avantajını ele geçirdik. Ama seri boyunca her maç farklı olacak. Milano harika bir takım. Perşembe gününü bekliyoruz."



