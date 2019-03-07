Turkish Airlines EuroLeague’de normal sezonun sonuna gelinirken, Play-Off’ta saha avantajını sağlayacak ilk 4 yarışında çekişme daha da arttı. Özellikle de 15 galibiyetle 4. sırada bulunan ve yerini garantilemek isteyen Anadolu Efes, bu yolda bugün önemli bir karşılaşma oynayacak. Lacivert-Beyazlılar, aynı galibiyete sahip ve 4. sıra adayı Barcelona’yı konuk edecek. Temsilcimiz, sezonun ilk yarısında 80-65 kaybettiği Katalan ekibinden rövanşı alıp, son 5 haftaya rakibinden 1 galibiyet önde girmeye çalışacak. Anadolu Efes, sahadan 16 sayı farkla galip ayrılmayı başarırsa, ikili averajda da Barça’ya üstünlük sağlamış olacak.

Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

EuroLeague’de saha avantajını kapmak isteyen Anadolu Efes, Barcelona önüne ilk 4 aşkıyla çıkıyor. Sinan Erdem Salonu'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

‘Sıralama açısından önemli bir maç’

Kritik arşılaşma hakkında konuşan coach Ergin Ataman şunları söyledi: “Barcelona’yla aynı puandayız. Deplasmanda kaybettiğimiz maçın rövanşını almamız gerekiyor. Sıralama açısından çok önemli bir maç. Play-Off ’lara en az dördüncü sıradan yükselmek istiyoruz. Müthiş taraftarımızın her zamanki gibi bize destek olarak ekstra enerji vermesine ihtiyacımız var.”

14. randevu

Anadolu Efes ile Barcelona, Turkish Airlines EuroLeague'de bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 4 kez rakibini mağlup ederken, İspanyol ekibi ise 9 kez parkeden galip ayrılan taraf oldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan maçı Barca 80-65 kazandı.

Avrupa'da 645. maç

Efes, Barcelona müsabakası ile Avrupa arenasındaki 646. maçına çıkacak. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında oynadığı 645 karşılaşmada 355 galibiyet ve 290 yenilgi aldı. Turkish Airlines EuroLeague’de ise 397 kez mücadele eden lacivert-beyazlılar, 198 galibiyet elde ederken, 199 mağlubiyet aldı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 84.1 sayı ortalamasıyla oynarken, Barcelona ise 78.2 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de Adrien Moerman 12.0 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Barca'da ise Thomas Heurtel 11.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanacak

THY EuroLeague’de dördüncü sırada yer alan Anadolu Efes’in beşinci sıradaki FC Barcelona Lassa’yı 8 Mart Cuma günü konuk edeceği karşılaşma, Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinliklere sahne olacak. Anadolu Efes forma ve spor giyim partnerleri, Anadolu Efes Fan Club üyesi 8 kadına maç forması hediye edecek. Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması üzerinden check-in yapan her 8. kadın Anadolu Efes Fan Club’lı, formanın sahibi olacak.

Anadolu Efes oyuncuları için çocuk basketbolseverlerin ve maskot Adel Arısı’nın yer alacağı bir çıkış koridoru oluşturacak Adel, ayrıca salon içerisinde oluşturacağı yüz boyama stantlarında da taraftarların maç deneyimine renk katacak.