Anadolu Efes - Barcelona maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftası dev bir maça sahne oluyor. EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sahasında Barcelona'yı konuk ediyor. Son şampiyon Anadolu Efes, ilk 7 maçta aldığı 5 yenilgi ile sezona pek de iyi başlayamadı. Barcelona ise ilk 7 maçtan 5 galibiyet çıkarırken son 3 maçını da kazanmış durumda...

Anadolu Efes 45-41 Barcelona (Karşılaşmada ilk yarı sona erdi)

Karşılaşmaya Vasilije Micic ve Elijah Bryant'ın üçlükleriyle başlayan Anadolu Efes, 7:23 kala 6-2 ile önde olan taraftı. Sonrasında özellikle Sertaç Şanlı ile etkili olan Barcelona, 5:01 kala 8-13'lük skor avantajını elde etti. 4:49 kala Achille Polonara'nın basketi, durumu 11-13 yapsa da Nikola Kalinic ile basketler bulan Barcelona, 2:53 kala 11-18'lik üstünlüğü yakaladı. Bitime 12 saniye kala Cory Higgins'in serbest atış çizgisinden bulduğu isabetlerle fark 9'a (13-22) kadar çıksa da Bryant Dunston'ın basket faul isabeti ile periyot 16-22 sona erdi.

İlk periyot sonucu: Anadolu Efes 16-22 Barcelona

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 45-41 Barcelona

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