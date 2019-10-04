Anadolu Efes - Barcelona maçı (CANLI)

Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferiyle başlayan Anadolu Efes, Euroleague’de bugün açılışı yapıyor. Son finalist olan Lacivert-Beyazlılar ilk maçında, geçen yıl Play Off’ta elediği Barcelona’yı ağırlıyor.

04 Ekim 2019, Cuma 20:33 Son Güncelleme:
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Anadolu Efes - Barcelona maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’de geçen sezon final oynayan Anadolu Efes, 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçında bugün İspanya’nın Barcelona takımıyla karşı karşıya geliyor. Geçen sezon Turkish Airlines EuroLeague’in finalinde CSKA Moskova’ya 91-83 mağlup olan Lacivert-Beyazlılar, Barcelona’yı yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak. İki takım geçen sezon son olarak çeyrek finalde karşı karşıya gelmiş, Anadolu Efes rakibine 5 maç sonunda 3-2 üstünlük sağlayarak adını Final Four'a yazdırmıştı.

ANADOLU EFES - BARCELONA CANLI İZLE

Anadolu Efes - Barcelona maçı hangi kanalda?

Bu akşam Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadele saat 20.30’da başladı. Mücadele beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen izleyeci ile buluşuyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de.

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