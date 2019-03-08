Anadolu Efes - Barcelona maç sonucu: 92-70

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. maç döneminde temsilcimiz Anadolu Efes, Play-Off yarışında 4. sıra için büyük önem taşıyan karşılaşmada İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı konuk etti.

Oldukça çekişmeli başlayan mücadelede 6:21 kala 6-8'lik skorla Barcelona üstünlüğü vardı. Moerman ve Larkin ile hücumda etkili olmayı başaran temsilcimiz, 2:20 kala 19-10'luk üstünlüğü yakaladı. Larkin ile etkili oyununu sürdüren Anadolu Efes, ilk çeyreği de 24-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Adam Hanga ve Kevin Pangos ile basketler bulan konuk ekip, 8:20 kala skoru 24-16'ya getirdi. Larkin - Micic ikilisiyle tekrar etkinliği sağlayan temsilcimiz, ilk 5 dakika geçilirken 38-25'lik skoru yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran Anadolu Efes, ilk yarıyı 42-31 üstün kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Barcelona, 6:28 kala skoru 44-40 yaptı. Fakat Larkin ve Moerman'ın etkili oyunuyla çok kısa sürede 16-0'lık seri yakalayan temsilcimiz, 2:19 kala skoru 60-44'e getirdi. Çeyreğin son bölümünde temsilcimizin yaptığı basit hatalar farkın azalmasına neden olsa da son çeyreğe 64-53'lük Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyreğe de Larkin ve Moerman ile iyi bir giriş yapan Anadolu Efes, 6 dakika kala Moerman'dan gelen üçlükle skoru 79-59'a getirdi. Kalan bölümde farkı daha da açan temsilcimiz, karşılaşmadan 92-70'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz Anadolu Efes, 25. maçında 16. galibiyetini elde ederken Barcelona Lassa ise 15 galibiyette kaldı.

Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-65 mağlup olurken alınan bu galibiyetle ikili averaj üstünlüğünü de ele geçirdi.

Shane Larkin'den kariyer rekoru

Anadolu Efes'in yıldız oyuncusu Shane Larkin, 37 sayıyla kariyer rekorunu kırmayı başardı. ABD'li oyuncu, bu maça kadar EuroLeague'de en çok 22 sayı üretmeyi başarmıştı.

EuroLeague tarihinde bir maçta en çok 41 sayı atılırken Larkin, EuroLeague rekorunu da zorlayacak bir performans sergiledi.

Larkin 37 sayıya 6/7 iki sayılık, 6/8 üç sayılık ve 7/7 serbest atış isabetleriyle ulaştı. 5 ribaunt alıp 2 de asist yapan Larkin, toplam 43 verimlilik puanı elde etti.

Temsilcimizde Adrien Moerman 22 sayı, 11 ribaunt ile galibiyete büyük katkı sağlayan bir diğer isim olurken Vasilije Micic de maçı 14 sayıyla tamamladı.

Barcelona'da Adam Hanga 14 sayıyla takımının en skoreri olurken Ante Tomic de 13 sayıyla çift haneli skorlara çıkan diğer isim oldu.

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