Anadolu Efes - Banvit: 93 - 85

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Banvit'i 93-85 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 20 sayıyla Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu. Bu sonuçla Lacivert-beyazlı ekip 14'üncü galibiyeti elde ederken, Banvit ise 11'inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Erşan Kartal, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

ANADOLU EFES: Dunston 12, Beaubois 19, Motum 12, James Metecan Birsen 2, Larkin 20, Doğuş Balbay 2, Simon 13, Ahmet Buğrahan Tuncer 8, Sertaç Şanlı 5, Onuralp Bitim, Ömer Can İlyasoğlu, Yiğitcan Saybir

BANVİT: Shelton 18, Perez 16, Tolga Geçim 12, Neal 17, Morgan 12, Metehan Akyel 2, Erkin Şenel 2, Ercan Osmani 6, Ragıp Berke Atar, Rıdvan Öncel, İsmail Cem Ulusoy,

1'İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-65