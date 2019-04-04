Anadolu Efes - AX Olimpia Milan (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 30. ve maç döneminde sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı konuk ediyor.

Anadolu Efes ile Olimpia Milano, EuroLeague'de bugüne kadar 25 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Efes 17 kez parkeden galip ayrılan taraf olurken, İtalyan ekibi ise 8 kez rakibini mağlup etmeyi başardı.

Sezonun ilk yarısında İtalya'da oynanan maçı Olimpia Milano 81-80'lik skorla kazandı.

İLK ÇEYREK SONUCU: 24-20

İLK YARI SONUCU: 42-53

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU: 74-69

AX Olimpia Milan, maça hücum ribauntlarında aktif şekilde Mike James'in de bulduğu sayılarla iyi başlamasına rağmen Micic ve Pleiss'i iyi kullanmayı başaran temsilcimiz, ilk 5 dakikalık bölümü 10-8 üstün geçen taraf oldu. Fakat özellikle Micov ile etkili olmayı başaran konuk ekip, 3:07 kala skoru 12-18'e getirdi. Kenardan gelen Dunston ile tekrar etkili olmayı başaran temsilcimiz, 1:42 kala 19-18'lik üstünlüğü yakaladı. Skoru 24-18'e kadar getiren temsilcimiz, ilk çeyreği de 24-20 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe kenardan gelen isimlerinden Nedovic ile etkili başlayan AX Olimpia Milan, 3:54 kala Nunnally'den de gelen üçlükle skoru 31-40'a getirdi. Temsilcimizde de kenardan gelen Sertaç Şanlı ile sayılar bulan Anadolu Efes, 2:05 kala skoru 40-44 yaptı. Çeyreğin son bölümünü yine konuk ekip etkili oynarken Mike James'in üçlüğüyle ilk yarıya 42-53'lük skorla nokta koydular.

AX Olimpia Milan, üçüncü çeyreğin başında farkı 13 sayıya kadar çıkarsa da Micic ile etkili olan temsilcimiz 5:59 kala Beaubois'nın üçlüğüyle skoru 56-61'e getirdi.

Efes'ten 12-0'lık seri

Üçüncü çeyreğin bitimine 7:27 kala 48-61'lik AX Olimpia Milan üstünlüğü varken Beaubois ve Simon ile üst üste sayılar bulan Anadolu Efes, 12-0'lık seriyle 4:47 kala skoru 60-61 yaptı.

2:31 kala da temsilcimiz 66-66 ile skoru eşitlerken 2:01 kala da 68-66'lık üstünlüğü yakaladı. Çeyreği de temsilcimiz, 74-69'luk üstünlükle noktaladı.

Takımların skor dağılımı için tıklayınız

Anadolu Efes - Olimpia Milano maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma saat 20.30’da başladı ve beIN SPORTS Haber ekranlarından şifresiz olarak ekranlara geliyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Aldığı 19 galibiyetle normal sezon 4. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off’larda saha ve seyirci avantajını elde eden lacivert-beyazlılar, sahasında formalite maçına çıkacak.

Ligde 14 galibiyetle 9. sırada bulunan AX Armani Exchange Olimpia Milan’ın ise play-off’a kalma şansı sürüyor.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 84.9 sayı ortalamasıyla mücadele ederken, Olimpia Milano ise 87.0 sayı ortalamasıyla oynuyor. Efes'de Adrien Moerman 12.3 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, İtalyan temsilcisinde ise Mike James 19.9 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.