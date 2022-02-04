Anadolu Efes - Asvel maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'in 25. haftasında Anadolu Efes, Fransız ekibi Asvel ile karşılaşıyor. Ligin ilk yarısında Fransa’da oynanan maçı Asvel, 75-73 kazanmıştı. Turkish Airlines EuroLeague’in 24. haftasında Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı deplasmanda 99-97 mağlup etti, Asvel Villeurbanne ise Fenerbahçe Beko’ya İstanbul’da 85-76 mağlup oldu. EuroLeague’de 24. haftanın ardından 2 maçı eksik Anadolu Efes, 11 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 8., 1 maçı eksik Asvel Villeurbanne ise 9 galibiyet ve 14 mağlubiyet ile 13. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes - Asvel maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan Anadolu Efes - Asvel maçı saat 20:30’da başladı ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

8. randevu

Anadolu Efes ile Asvel, Euroleague'de bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız temsilcisi ise 1 kez rakibini mağlup etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Fransa'da oynanan mücadeleyi Asvel 75-73'lük skorla kazandı.

Avrupa kupalarında 750. maç

Anadolu Efes, Asvel karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 750. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'da oynadığı 749 mücadelede 426 galibiyet ve 323 yenilgi aldı. Euroleague'de ise 501 karşılaşmaya çıkan Efes, 269 galibiyet ve 232 mağlubiyet yaşadı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes, 82.1 sayı, 33.5 ribaund ve 17.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Asvel ise 73.4 sayı, 31.1 ribaund ve 13.7 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Micic 16.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor. Fransız takımında ise Elie Okobo 15.8 sayı ortalamasıyla mücadele ederek takımına katkıda bulunuyor.