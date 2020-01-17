Anadolu Efes - ASVEL canlı izle (Efes - ASVEL canlı yayın)

Turkish Airlines EuroLeague’nin çift maç haftasında Anadolu Efes, kapanışı ASVEL ile yapıyor. Salı günü, İtalyan ekibi Milano’yu mağlubiyetle evine gönderen Ergin Ataman'ın öğrencileri, yine Sinan Erdem’de bu kez ASVEL’le karşı karşıya geliyor.

Efes, Fransız ekibi karşısında üst üste 5., toplamda da 17. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Fransa’da oynanan karşılaşmayı takımımız 90-84 kazanmıştı.

CANLI ANLATIM

Maç başladı.









Anadolu Efes - ASVEL maçı hangi kanalda?

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki karşılaşma 20:30’da başladı ve beIN SPORTS Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de.

Avrupa arenasındaki 678. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 677 karşılaşmada 380 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı EuroLeague’de ise 430. karşılaşmasını oynayacak olan Lacivert Beyazlılar, bu kupada bugüne kadar oynadığı 429 karşılaşmada 223 galibiyet ve 206 yenilgi elde etti.

Anadolu Efes ile ASVEL, EuroLeague’de bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Lacivert-beyazlılar söz konusu 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fransa’daki maçı Efes 90-84’lük skorla kazanmıştı.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes 86.6 sayı, 34.2 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla, ASVEL ise 74.2 sayı, 32.1 ribaund ve 16.3 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Efes’te Shane Larkin 20.7 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlarken, Fransız temsilcisinde de David Lighty 18.8 sayı ortalamasıyla oynayarak takımına katkıda bulunuyor.