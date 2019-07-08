Anadolu Efes, Alec Peters’i transfer etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Rusya’nın CSKA Moskova takımından ayrılan ABD’li oyuncu Alec Peters’i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD’li forvet oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon CSKA Moskova’yla THY Avrupa Ligi’nde şampiyonluk sevinci yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, bütün maçlarda forma giydi. Peters, THY Avrupa Ligi’nde 5.3 sayı, 2.3 ribaund ortalamasıyla mücadele etti. ABD’li oyuncu 3 sayı çizgisinin gerisinden de yüzde 43.3’lük bir isabet yakaladı.

AA



