İlk yarıda dış sahada (9 maçta 6 galibiyet, 3 mağlubiyet) daha iyi sonuçlar alan ancak iç sahada (9 maçta, 3 galibiyet, 6 mağlubiyet) büyük kayıplar veren Anadolu Efes, telafi için mücadele edecek. Efes 18 maçta 9 galibiyetle 11. sırada yer alıyor. Alman ekibi ise 7 galibiyet, 11 yenilgi ile 14. sırada yer alıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle karşılaşma seyircisiz oynanacak. İki ekip arasında ligin ilk yarısında Berlin’de oynanan karşılaşmayı temsilcimiz 93-72 kazanmıştı.

Anadolu Efes ile Alba Berlin, Avrupa kupalarında bugüne kadar 13 kez karşılaşırken, takımımız 12 galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta takımımız iki galibiyet elde ederken, Turkish Airlines Euroleague’de iki takım arasında oynanan 11 karşılaşmada takımımız 10 galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti.

Anadolu Efes - Alba Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşma 20:30’da başlayacak ve beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague’de ise 457. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet ve 216 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 52,6) elde etti.

Turkish Airlines Euroleague’in 18. haftasında Anadolu Efes, Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımını deplasmanda 102-80 mağlup etmiş, Alba Berlin ise İsrail’in Maccabi Playtika Tel Aviv takımına evinde 85-73 yenilmişti. Euroleague’de 18. haftanın ardından Anadolu Efes dokuz galibiyet ve dokuz mağlubiyet ile 11. sırada, Alba Berlin ise yedi galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 14. sırada yer alıyor.

Avrupa’da 705. maçına çıkacak

Anadolu Efes, Alba Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 705. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, 41 yıllık Avrupa kupaları serüveninde oynadığı 704 karşılaşmada 397 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 457. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 456 karşılaşmada 240 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.



