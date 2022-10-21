Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague'de sezonun ilk çift maç haftasının ikinci etabı oynanıyor. 4. hafta karşılaşmasında temsilcilerimizden Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk ediyor. Monaco deplasmanında kaybettikten sonra iç sahada da Valencia'ya mağlup olan Anadolu Efes, yeniden galip gelmek isterken ALBA Berlin ise 3'te 3 ile başladığı EuroLeague sezonundaki yenilgisizliğini sürdürmenin peşinde...

Anadolu Efes 58-60 ALBA Berlin (Karşılaşmada son çeyrek oynanıyor)

Karşılaşmanın ilk bölümü, oldukça dengede geçti. 6:10 kala Vasilije Micic'in üçlüğü temsilcimizi 13-10 öne geçirse de Tamir Blatt'in üst üste üçlükleri ile ALBA Berlin, 4:27 kala 13-16'lık üstünlüğü yakaladı. Denge çeyreğin son bölümüne kadar devam ederken ALBA Berlin, ilk periyodu 22-23 ile önde tamamladı.

İlk çeyrek sonucu: Anadolu Efes 22-23 ALBA Berlin

İkinci çeyreğe iyi başlayan ALBA Berlin, 7:53 kala Tim Schneider'in basketiyle durumu 22-30'a getirdi. Sonrasında etkili olmayı başaran Anadolu Efes, 4:44 kala Amath M'Baye'nin basketiyle 34-33 öne geçti. Sonrasında Vasilije Micic ve Will Clyburn'ün basketleriyle 2:54 kala skoru 39-35 yapan temsilcimiz, aradaki farkı koruyarak devreyi de 41-37 ile önde tamamladı.

İlk yarı sonucu: Anadolu Efes 41-37 ALBA Berlin

Üçüncü çeyreğe iyi giren Anadolu Efes, 8:04 kala Vasilije Micic'in basketiyle durumu 48-39'a getirdi.

ALBA'dan 16-0'lık seri

Sonrasında özellikle Tamir Blatt'in dış şutlarıyla etkili olan ALBA Berlin, yeniden öne geçti. 16-0'lık seri yakalayan Alman ekibi, 3:52 kala 48-55 ile önde olan taraftı.

Çeyreğin son bölümünde farkı azaltan Anadolu Efes, çeyreği 58-60 geride tamamladı.

Üçüncü çeyrek sonucu: Anadolu Efes 58-60 ALBA Berlin

Son çeyreğe de iyi başlayan Anadolu Efes, üçüncü periyodun sonunda olduğu gibi Rodrigue Beaubois ve Achille Polonara'nın basketleriyle 8:52 kala 62-60'lık üstünlüğü yakaladı. Gabriele Procida ile üst üste isabetler bulan ALBA Berlin, 8:04 kala 62-65 ile yeniden öne geçti. Rakibine yeniden karşılık vermeyi başaran temsilcimiz, Vasilije Micic'in sayılarıyla 6:43 kala 70-65 ile skor üstünlüğünü yakaladı.

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Pembe Top 9. kez sahada

Karşılaşma, meme kanserinde erken tanı farkındalığının sembolü olan “Pembe Top Hava Atışı” ile başladı. Anadolu Efes Spor Kulübü ve Anadolu Sağlık Merkezi iş birliğiyle dokuzuncu kez yapılan hava atışını başarılı oyuncu Pınar Deniz gerçekleştirdi.