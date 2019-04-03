Anadolu Efes 651. Avrupa maçını oynayacak

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, Avrupa arenasında 651. maçını oynayacak.

03 Nisan 2019, Çarşamba 10:16
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Anadolu Efes 651. Avrupa maçını oynayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi’nde normal sezonu 4. sırada bitirmeyi garantileyen Anadolu Efes, 30. ve son hafta maçında yarın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı konuk edecek.

Anadolu Efes, Avrupa arenasında 651. maçını oynayacak.

Bugüne dek oynadığı 650 maçta 359 galibiyet ve 291 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, AX Armani Exchange Olimpia Milan ile daha önce 25 kez karşılaştı.

Bu maçlarda rakibine galibiyet sayısında 17-8 üstünlük sağlayan Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçı 81-80 kaybetmişti.

AA

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