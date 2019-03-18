Anadolu Efes, 6 yıldır CSKA’yı yenemiyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’de yarın Rus ekibi CSKA Moskova’yı yenmesi durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmadan normal sezonun bitimine 3 hafta kala play-off’a kalmayı garantileyecek.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova karşısında 6 yıldır galibiyet alamıyor.

Rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kaybeden lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısındaki son galibiyetini 22 Şubat 2013’te elde etmişti.

Sezonun ilk yarısındaki maçı da CSKA Moskova 102-84 kazanmıştı.

İki takım bugüne dek Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı.

Bu maçlarda lacivert-beyazlılar rakibi 9 kez yenerken, Rus ekibi ise sahadan 17 galibiyetle ayrıldı.

AA