Anadolu Efes, 6 yıldır CSKA’yı yenemiyor

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında 6 yıldır galibiyet alamıyor.

18 Mart 2019, Pazartesi 11:05
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Anadolu Efes, 6 yıldır CSKA’yı yenemiyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’de yarın Rus ekibi CSKA Moskova’yı yenmesi durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmadan normal sezonun bitimine 3 hafta kala play-off’a kalmayı garantileyecek.

Lacivert-beyazlılar, CSKA Moskova karşısında 6 yıldır galibiyet alamıyor.

Rakibiyle oynadığı son 7 maçı da kaybeden lacivert-beyazlılar, Rus ekibi karşısındaki son galibiyetini 22 Şubat 2013’te elde etmişti.

Sezonun ilk yarısındaki maçı da CSKA Moskova 102-84 kazanmıştı.

İki takım bugüne dek Avrupa kupalarında 26 kez karşılaştı.

Bu maçlarda lacivert-beyazlılar rakibi 9 kez yenerken, Rus ekibi ise sahadan 17 galibiyetle ayrıldı.

AA

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