Anadolu Efes 400. EuroLeague maçına özel formayla çıktı

Türk basketbolunu Avrupa kupalarında en çok temsil eden takım olan Anadolu Efes, CSKA Moskova karşılaşmasına, 400. Turkish Airlines EuroLeague maçına özel formayla çıktı.

Anadolu Efes’in Turkish Airlines EuroLeague maçlarında süre alan basketbolcuların isimlerinin yer aldığı ve basketbolseverler tarafından çok beğenilen formalar, kısa süre içerisinde www.sportive.com.tr adresinden de satışa sunulacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü renklerinden geçişlerin yer aldığı forma, basketbolseverlerin günlük kullanımlarında da giyebilecekleri şekilde tasarlandı.

Mavi tonların baskın olduğu formada Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Turkish Airlines EuroLeague maçlarında süre alan oyuncuların isimleri de yer alıyor.

Kısa süre içerisinde satışta

Anadolu Efes Spor Kulübü forma ve spor giyim partneri Sportive tarafından kısa süre içerisinde sınırlı sayıda satışa sunulacak taraftar formalarının önünde ve arkasında “400” ibareleri de bulunuyor.

Basketbolseverler, merakla bekledikleri 400. maç özel formalarını www.sportive.com.tr adresinden satın alabilecekler. Ayrıca Sportive’in Anadolu Efes Fan Club üyelerine özel indirim kampanyası, 400. maç özel formaları için de geçerli olacak.

Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulaması üzerinden saniyeler içerisinde Fan Club üyesi olan basketbolseverler, mobil uygulamada yer alan kampanya bölümünden indirim kodu alarak alışverişlerinde yüzde 20’lik indirimden yararlanabilecekler.

Anadolu Efes Spor Kulübü, tüm basketbolseverleri 400. maç özel formalarına sahip olmaya davet ediyor.