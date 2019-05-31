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  • Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77

Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77

31 Mayıs 2019, Cuma 21:10
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Anadolu Efes - Galatasaray Doğa Sigorta: 82 - 77

İSTANBUL,(DHA) - 

SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
ANADOLU EFES: Moerman 14, Simon 13, Micic 16, Dunston 15, Beaubois 18, Sertaç Şanlı 6, Yiğitcan Saybir, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Metecan Birsen
GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Harrison 17, Auguste 12, Arapovic 13, Webster 11, Göksenin Köksal 8, Hayes 5, Can Korkmaz 8, Ege Arar, Caner Erdeniz, Erolcan Çinko 3
1'İNCİ PERİYOT: 22-19
DEVRE: 41-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-63

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk karşılaşmasında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 82-77 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

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