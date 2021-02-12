Anadolu Basket-Semt77 Yalovaspor maç sonucu: 82-106

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nin 18. hafta açılış maçında Semt77 Yalovaspor, deplasmanda Anadolu Basket’i 106-82 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin
Anadolu Basket: Ali Berent Kavaklıoğlu 14, Kutay Akpulat 6, Fitzner 18, Recep Solak 9, Anıl Sungur 3, McMurray 19, Sakut Taylan Süerkip, Çağatay Afşar, Murat Atar, Oktay Gürel 1,Muhammed Faik Altınkalem 4, Oğulcan Sevim 8
Semt77 Yalovaspor: Jones 20, Yunus Akçay 7, Morrison 16, Şahin Ekmen 17, Ali Işık 8, Tuna Han Dikmen 10, İsmail Kerem Gülmez, Hüseyin Akın Kandemir 15, Melih Kapucu 8, Sercan Topçu 2, Ali Berkan Özçiftçi 3
1. Periyot: 29-29
Devre: 48-64
3. Periyot: 64-84