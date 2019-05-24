Bu yıl Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçları yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak. Ülkemizi Şampiyonlar Lig’inde Ortotek Gaziler temsil edecek. B Grubu'nda mücadele edecek olan Ortotek Gaziler, İngiltere'den Everton ve Polonya'dan Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

Mücadeleler, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu'nun (EAFF) resmi Facebook adresinden canlı olarak yayınlanacak.

26 Mayıs Pazar günü sona erecek olan şampiyonada temsilcimizin maç programı şöyle:

25 Mayıs Cumartesi

TSİ 14:00 Legia Varşova - Ortotek Gaziler

TSİ 17:15 Everton FC - Ortotek Gaziler

İHA