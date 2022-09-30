Ampute Milliler dünya sahnesinde

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası’nda sahne alacak. Ay-Yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında yarın Fransa’yla karşılaşacak. Meksika’daki son Dünya Kupası’nda ikinci olan Milliler, Türkiye’deki Dünya Kupası’nda A Grubu’nda Haiti, Fransa ve Liberya’yla mücadele edecek. Ay-Yıldızlılar, turnuvanın açılış maçında yarın saat 20.00’de Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda Fransa’yla karşılaşacak.

Tek hedef şampiyonluk

Beş kıtadan 24 ülkenin mücadele edeceği 2022 Dünya Kupası’nda 80 karşılaşma oynanacak. Dünya Kupası’nın finali ise 9 Ekim Pazar günü NEF Stadyumu’nda olacak. 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan ve 2018 yılındaki Dünya Kupası’nın finalinde Angola’ya kaybederek gümüş madalyada kalan Ampute Milli Takımı’nda hedef, İstanbul’da dünya şampiyonu olmak