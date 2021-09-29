Ay-yıldızlılar, kazanılan zaferin ardından Cengiz Ergün'ü ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı. Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Göksel Topçu yer aldı. Başkan Ergün sporcuları tek tek kutlayarak, 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa', Mesir Macunu ve Cumhuriyet altını hediye etti. Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osmak Çakmak ve sporcular da Ergün'e futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu ay-yıldızlı forma takdim etti.

OSMAN ÇAKMAK: VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

Türkiye'nin göğsünü kabartan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, ziyarette "Afyon'da yaptığımız kampta bizleri ziyaret eden sayın başkanımız bizlerle sohbet etmiş, 'Çocuklar zor günlerden geçiyoruz. Sizden bir isteğimiz var. Şampiyon olarak gidiyorsunuz, şampiyon olarak gelin. Şampiyon olarak geldiğinizde sizleri Manisa'ya ağırlamak istiyoruz. Gerekirse ben de havalimanına gelirim ama Manisa'da sizleri görmek bizleri mutlu eder' ifadelerinde bulunmuştu. Biz de bugün söz verdiğimiz gibi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'le beraberiz. Takımım, federasyonum ve şahım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

BÜLENT ÇETİN: HEDEF 2022 DÜNYA KUPASI

Yeni hedeflerinin 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak bu branşta en iyi olduklarını tüm dünyaya göstermek olduğunu belirten Ampute Milli Futbol Takımı Kaptanı Bülent Çetin, "Kampta başkanımız bizi ziyaret ettiğinde kendisine söz vermiştik. Bu anlamda başkanımıza ve tüm halkımıza sözümüzü yerine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Avrupa Şampiyonası'nı kazasız belasız atlattık. Sonunda şampiyonluğu aldık. Şimdi yeni bir hedefimiz var. Ülkemizde yapılacak olan 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olarak bu branşta dünyanın en iyisi olduğumuzu göstermek istiyoruz. Başkanımıza söz verdiğimiz gibi kupayı makamına getirdik. Destekleri için kendisine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

MANİSALI FUTBOLCUDAN TEŞEKKÜR

Ampute Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Manisa Köprübaşılı Rahmi Özcan ise duygularını, "Manisalı olmanın gururu ve onurunu bugün tekrar yaşadım. Bunu yaşattığı için de başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Manisalı olmam sebebiyle yaptığınız spor yatırımlarınızı biliyorum. Allah sizin gibi sporsever yöneticilerimizin sayısını daha da arttırsın inşallah. Allah sizlerden razı olsun" ifadeleriyle paylaştı.

BAŞKAN ERGÜN, SPORCULARI KUTLAYIP TEŞEKKÜR ETTİ

Ampute Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarının Türk milletinin göğsünü kabarttığını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Her zaman sporun yanında olduk. Sporun içerisinde hayatımızı geçirdik. Burada amacımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın öz güvenlerini kazanmaları, arkadaşlık bağların kuvvetlendirmiş, fiziki gelişimini sağlamış bireyler haline getirmek. Spor, bunun en önemli vesilesi. Biz, bugün 5 bine yakın çocuğumuza, yaz-kış okullarımızda 15 branş altında eğitimlerini verdirmeye çalışıyoruz. Onların daha iyi spor yapabileceği, spor tesislerini yenilerini yapmaya çalışıyoruz. Güzel bir tesisi daha elden geçiriyoruz. Her noktada gençlerimize sahip çıkacağız. Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyete daha sağlam temeller atlında geliştirecek bireyler haline getirelim. Kazandığınız bu şampiyonluk da çok önemli bir güne geliyor, Gaziler Günü'ne. O da ayrı bir anlam ifade ediyor. Hepinize, bu şampiyonluğu bizlere hediye ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağolun" dedi.

DHA