Ampute Milli Futbol Takımına anlamlı ziyaret

Yerköy Spor Futbol kulübü yönetici ve Antrenörleri, Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak'ı ziyaret etti. Yerköyspor futbol şube sorumlusu ve antrenörü Muammer Benli yaptığı açıklamada, "Osman Çakmak hocamız Türk milletinin gönlüne taht kurmuş büyük bir şahsiyet. Kendisi vatanı için bir ayağını feda etmesine rağmen engelleri aşarak ülkemizi Ampute Futbol Milli Takımında ülkemize yakışır şekilde temsil etmiştir" dedi.

Benli, "Ülke futbolumuzun uluslararası arenada en büyük başarılardan olan Avrupa Şampiyonluğunu getiren golün sahibi aynı zamanda Osman hocamız. Attığı bu golle ülke olarak millet olarak hepimizin gönlünde başarı pınarları akıtan kişi. Kendileri bizim randevu talebimize nazikçe olumlu yanıt vermesi onun sporcu kişiliğinin yanında mütevaziliğinin de ne kadar nezih olduğunu göstermektedir" diyerek şunları söyledi:

"Bu milletin bir ferdi olarak kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ampute Futbol Milli Takımımızın bundan sonra da başarılarının devamını canı gönülden diliyoruz"

Teknik Direktör Osman Çakmak ise, "Daha önce Yerköy Spor Kulübünü ziyaret etmiştim. Bu ziyarette minik futbolcu kardeşlerimin azmini görünce Türk futbolu adına umutlandım. Artık bu yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Yerköy Spor Kulübü de bu yolda çok ciddi adımlar atmış. Türk futbolu altyapıya önem veren kulüplerimizin özverili çalışmalarıyla daha iyi noktalara gelecektir diye konuştu.