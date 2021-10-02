Ampute Milli Futbol Takımı gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

Ampute Milli Futbol Takımı ile memleketi Tokat’a gelen teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, takımının coşkuyla karşılanmasından bir Tokatlı olarak mutluluk duyduğunu söyledi.

Parolalarının "önce vatan sonra memleket" olduğunu belirten Çakmak, "Kardeşlerimle bunun enerjisini, bunun heyecanını Dünya Kupası’ndaki çalışmalarda alacağız. Biz takım halinde şampiyon olduk. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Tokat’a girdiğimiz dakikadan itibaren o heyecan ve coşku kardeşlerimin motivasyonunu bir tık daha arttırdı. Bizim de teknik anlamda işimiz biraz daha kolaylaştı." dedi.

- "Dünyada ampute futbol , Türkiye’den sorulur"

Çakmak, 2022 yılında Dünya Kupası’nın Türkiye’de yapılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnşallah ev sahibi olacağımız 2022 Dünya Kupası’nı Türkiye’de bırakmak için üst düzey çaba sarf edeceğiz. Bu coşku konusunda memleketime güveniyorum. Burada daha önce dernek başkanlığı yaptım. Bunun farkındaydım. Benim aslanlarımın yaşadığı mutluluk Türk halkına armağan olsun diyorum. Büyük bir devletiz, büyük bir milletiz, büyük bir takımımız var. Dünyada ampute futbol, Türkiye’den sorulur."

AA