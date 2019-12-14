Ampute futbolda hedef galibiyet

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - AMPUTE Futbol 1. Lig'de mücadele eden Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü, Gaziantep deplasmanında Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü maçını kazanmayı hedefliyor.

Ampute Futbol 1. Lig'de şampiyonluğu Antalya Büyükşehir Belediye ASAT Spor Kulübü, yarın Gaziantep deplasmanında Melikgazi Belediye Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşacak. Geçen hafta sahasında Samsun Engelliler Spor Kulübü'nü 2-0 yenerek moral bulan ASAT Spor Kulübü, Gaziantep deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Antrenör Tahir Güven, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Gaziantep deplasmanının zor geçeceğini biliyoruz. Maçta galibiyeti kazanıp, Antalya'ya dönmek istiyoruz. Gelecek hafta da sahamızda Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağız. Tüm taraftarımızı bu maça davet ediyorum" dedi.

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