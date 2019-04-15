Türkiye Ampute futbol Süper Liginin 12.haftasında,Gaziantep Şehitkamil İlçesi Çıksorut Semt Sahasında ,Şehitkamil Engelliler SK. ile İstanbul Özürlüler Spor (İSÖS) arasında oynanan müsabakada baştan sona üstün oynayan konuk takım İstanbul Özürlülerspor , her iki devrede attığı 4’er golle maçı 8-0 kazanmasını bildi.

İSÖS’ün Teknik Direktör Yardımcılarından Muhammet Şahin ve Mehmet Ali Göz’ün çalıştırdığı, Serhat Çağlayan’ın kaptan olarak çıktığı maçın golleri Egement,Ercan (2),Metin Maden,Serhat,Hasret,Beck ve Tahsin’den geldi.

Bu maçın ardından oynanan Ampute futbol 2.lig 10.hafta maçında Hüseyin Köse ‘nin başkanı Gaziantep Bedensel Engelliler Takımı ,Vedat Çoban’ın başkanlığını yaptığı Batman Yasam Boyu Ampute Futbol takımını 2-0 yendi.

Ampute futbol Süper Ligi 12.Haftanın diğer maç sonuçları :

- Bursagücü Ampute SK (0-2) Malatya BŞB. Sk.

-Ortetek Gaziler Ampute SK (1-1)TSK Reh.Merk..SK

-Şahinbey Beld.Genç.ve SK ( 2-0)İstanbul Şişli Yeditepe Eng.SK

-Şehitkamil.Eng.SK-(0-8) İstanbul Özürlülerspor (İSÖS)

-Pendik Engelliler SK (3-1) İzmir BŞB.Eng.SK. takımları arasında oynandı.

(İSÖS) İstanbul Özürlüler Spor Kulübü 2. Başkanı Kamil İlhan Güzel”Ampute futbolun içinde yer alan herkese ve sporcu kardeşlerimize teşekkür ediyorum,Sezonun 2.yarısının da centilmenlik ve dostluk içinde tamamlanmasını dilerim” dedi.İstanbul Özürlüler Spor Kulübü (İSÖS) Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ali GÜNDÜZ’ de,2003’de kurulan kulübümüz ampute futbola hizmet etmeye büyük bir hızla devam emektedir ve edecektir. İstanbulk Avrupa Şampiyonu ve Meksika’da Dünya Kupası Finalinde Dünya İkincisi olan ve bizleri sevince boğan, Türkiye Ampute Milli Futbol takımımızda bizden yetişmiş futbolcu kardeşlerimiz ve tüm Türk Milli takım oyuncularımızla gurur duyuyoruz” Bu maçımızda bizlere Forma Reklamı sponsoru olan ve her zaman yanımızda olan, İstanbul Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa’da bulunan Avrasya Hastaneleri Grubu ve Urlu Kardeşlere teşekkür ederim” dedi.

İSÖS, 21 Nisan 2019 Pazar günü kendi sahası İstanbul- Bakırköy’de Bursagücü Ampute Futbol Takımını ağırlayacak.





Haber Ali GÜNDÜZ