Ampute Futbol Süper Ligi’nde ikinci gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan ikinci gün maçlarıyla devam etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 6 karşılaşma oynandı.

Bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TSK Reh. Merkezi Engelliler-Esengücü Engelliler: 8-1

Malatya BBSK-İzmir BBSK: 1-3

Şahinbey BBGSK-Anadolu Erciyes Engelliler: 10-0

Pendik Engelliler-Konya Engellilergücü: 3-0

Baltalı Grup Denizli-Trabzon Ortahisar Belde: 0-0

Etimesgut Belediyesi Ampute-Bursa Ampute: 9-0

Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.