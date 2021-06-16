Ampute Futbol Süper Ligi’nde 10. gün tamamlandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 10. gün maçlarıyla devam etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun onuncu gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler: 2-1
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Ortahisar Belde: 1-0
Konya Engellilergücü-Baltalı Grup Denizli: 1-0
Esengücü Engelliler-Bursa Ampute: 3-0
Etimesgut Belediye Ampute-Malatya Büyükşehir Belediyespor 3-0
Pendik Engelliler-Şahinbey BBSK: 0-0.