Ampute Futbol Süper Ligi’nde 10. gün tamamlandı

Ampute Futbol Süper Ligi’nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 10. gün maçlarıyla devam etti. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun onuncu gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Şişli Yeditepe Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler: 2-1

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Trabzon Ortahisar Belde: 1-0

Konya Engellilergücü-Baltalı Grup Denizli: 1-0

Esengücü Engelliler-Bursa Ampute: 3-0

Etimesgut Belediye Ampute-Malatya Büyükşehir Belediyespor 3-0

Pendik Engelliler-Şahinbey BBSK: 0-0.