Ampute Futbol Dünya Kupası, İstanbul'un ev sahipliğinde 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Bu önemli organizasyonun A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya ile mücadele edecek olan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, açılış maçında yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa'yı konuk edecek. 2017 ve 2021 yıllarında Avrupa Şampiyonu olan ve 2018 yılındaki Dünya Kupası'nın finalinde Angola'ya kaybederek gümüş madalyada kalan Ampute Milli Takımı'nda hedef, İstanbul'da dünya şampiyonu olmak.

Organizasyon öncesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ile birlikte takımın önemli isimlerinden Ömer Güleryüz ve Barış Telli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Federasyon Başkanı Ergezen, milli takımı desteklemek için bütün taraftarları statlara davet ederek, "Büyük bir Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz. Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda inşallah niyetimiz, temennimiz, bütün çalışmalarımız dünya birinciliğini buraya getirmek ve ülkemize, milletimize armağan etmek üzerine. Buradan da tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz, desteklerini talep ediyoruz" diye konuştu.

ÖMER GÜLERYÜZ: 2018'DE 2'NCİ OLUNCA HÜZÜNLENMİŞTİK, BUNU TEKRAR YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Takımın hücumdaki önemli isimlerinden biri olan Ömer Güleryüz, kamp döneminin çok iyi geçtiğini ve turnuvaya hazır olduklarını belirterek, "Hocamızın önderliğinde çok farklı yerlerde kamplar yaptık ve bu çalışmalarımız gayet iyi geçti. Çoğu günler çift antrenman gerçekleştirdik. Bu da bizi 1 adım değil 10 adım ileri götürdü. Çok fazla kuvvetlendik, kondisyonumuz ve motivasyonumuz yerinde. İyi bir aile ortamı var. 2018'de Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda 2'nci olunca çok hüzünlenmiştik. Bunu kendi ülkemizde tekrar yaşamak istemediğimiz için çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şu anda hazır olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ANGOLA EN ÖNEMLİ RAKİBİMİZ"

Güleryüz, şampiyonluk için en önemli rakiplerinin Angola olduğunu vurgulayarak, "Zorlu bir şampiyona. Farklı kıtalardan farklı ülkeler gelecek. 2014'te Angola dünya 2'ncisi olmuştu, 2018'de bizi yenerek dünya şampiyonu oldu. Onları en önemli rakiplerimizden biri olarak görüyoruz. Kendini geliştiren Brezilya var. İran ve İngiltere de var" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞUN YANINDA ÖDÜLLER GELİRSE BENİ ÇOK MUTLU EDER"

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda hem gol kralı hem de en değerli oyuncu ödüllerinin sahibi olan Güleryüz, bu turnuvada ilk hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi. Güleryüz, bireysel ödüllerle alakalı olarak, "O zaman da hedeflememiştim bu ödülleri, kendiliğinden gerçekleşmişti. İlk önceliğimiz, dünya şampiyonluğu. Yanında da gol kralı ve en değerli oyuncu ödülleri gelirse beni gerçekten çok mutlu eder. Çünkü kendi ülkemizde, büyük statlarda maçlar oynayacağız. O seyircilerin önünde o ödülleri almak beni çok mutlu hissettirir" açıklamasında bulundu.

BARIŞ TELLİ: BİRLİKTELİK, BERABERLİK, AZİM VE RUH VAR

Takımın tecrübeli isimlerinden biri olan Barış Telli şampiyonluğu elde etmek için çok çalıştıklarını söyleyerek, "Önemli bir dünya şampiyonasına ülkemizde ev sahipliği yapacağız. Aynı şekilde 2017 yılındaki Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'na da ev sahipliği yapmıştık. Çok inanıyoruz, çok çalışıyoruz. Yılların vermiş olduğu birliktelik, beraberlik, azim ve ruh var. O ruhu sahaya yansıtmaya az kaldı. Bu heyecanı hep birlikte kutlamamıza az bir süre kaldı" dedi.

Telli, seyircilerle bütünleştiklerinde takım ruhunu daha iyi yansıttıklarını belirterek, "Biz, seyirci ile birleştiğimizde o ruhu sahaya daha iyi yansıtıyoruz. Onların desteğini yanımızda hissetmemiz bizim için çok önemli. O kupayı herkese armağan edeceğimize inanıyorum" sözlerini noktaladı.