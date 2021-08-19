Türkiye Ampute Milli Futbol takımı, 10-19 Eylül tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde devam ediyor. 16 Temmuz'dan beri kampta bulunan millilerde, hedef Avrupa şampiyonluğu.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ampute Futbol Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Bizim tek hedefimiz var. Allah nasip ederse ülkemizin geçirdiği şu zor günlerde Avrupa şampiyonu olmak. 16 ülke katılacaktı. 2 ülke pandemiden dolayı katılamıyor. 14'e düştü. Bizim için sayı fark etmez. Bizim için önemli olan, orada olup, başarı yakalamak. Şu zor günlerde Türk milletine bir borcumuz var. Avrupa Şampiyonası kupasını Türkiye'ye getirmek istiyoruz. 18 sporcu ile kampa katıldık. 16'sında kampa girdik. 29'unda kampımız bitiyor. İstirahat ettikten sonra Riva'da kampa gireceğiz. Ayın 10'unda Varşova. Varşova'dan Krakow'a uçuşumuz gerçekleşecek. 12'sinde şampiyonanın başlangıç maçı var. 13'ünde de ilk maçımızı Gürcistan'la oynayacağız. Saat 14'te oynuyoruz" dedi.

"DÜNYADA AMPUTE FUTBOL BİZDEN SORULUR"

Ampute futbol denilince akla Türkiye'nin geldiğini belirten Çakmak, "Artık dünyada hem yönetim hem de sportif anlamda ampute futbol bizden sorulur. O yolda ilerliyoruz. Benimle beraber mücadele eden tüm sporcu kardeşlerimizle, teknik ekibimizle, birlik ve beraberlik içinde Türk milletine borcumuz olan Avrupa şampiyonluğunu, şu zor günlerde en azından bir nebze moral olsun diye kazanacağız" ifadelerini kullandı.

DHA