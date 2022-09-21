Vodafone Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının tanıtım törenine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli takım oyuncularının yanı sıra sponsor olan markanın müdürü Mert Orduoğlu katıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu oyuncularımız, elde ettiği başarılarla insanlarımıza ilham oluyorlar. Biz Ampute futbolda dünyada lider ülkelerden birisiyiz. Dünya Kupası'nı ülkemize kazandırmak istiyoruz. Karşılaştığımız her zorluğu aşan bu arkadaşlarımız, 'Biz daha fazlasıyız' mesajı veriyor. Bizler, daha fazla kitleye ulaşıp 'Sen de yapabilirsin' demekteyiz. Dolayısıyla bu işbirliğimizin de federasyon olarak daha uzun süreli olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte, bu sponsorluk anlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

OSMAN ÇAKMAK: ZORU BAŞARAN KAHRAMANLARIMIZ BURADA

Dünya Kupası'nda şampiyon olmak istediklerini ifade eden Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, "Ampute futbolu, çok önemli ve özel. Dünya Kupası için çok az bir süremiz kaldı. Moral, motivasyon ve fiziksel anlamda her şey tamam. Burada olmak için bizim için de değişiklik oldu. 30 Eylül'deki müsabaka gününü bekliyoruz. Kaptan olarak dünya kupasına çok çıktım ama hoca olarak ilk kez çıkacağım. Çok zor rakiplerimiz var. İşimiz zor ama zoru başaran kahramanlarımız burada" şeklinde konuştu.

Ampute Futbol Milli Takımı forması giyen Barış Telli, Ömer Güleryüz ve Serkan Dereli ise sponsorluk anlaşmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek Türkiye'de düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı kazanmak istediklerini vurguladı.

MERT ORDUOĞLU: YILLARDIR BAŞARILARIN PEŞİNDE KOŞAN HERKESİ TEŞVİK ETMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sponsor olan markanın müdürü Mert Orduoğlu ise yaptığı açıklamada, "Yıllardır başarıların peşinde koşan herkesi teşvik etmeye çalışıyoruz. Başarıları ile bizi sayısız kez gururlandırmış Ampute takımımıza sponsor olduğumuzu gururla belirtmek istiyorum. Bu anlaşma kapsamında iki adet reklam filmi çektik. Bu iş bizim için çok özel ve değerli. Hayal ettiğimizin ötesinde bir iş çıkardık" ifadelerini kullandı.

Sponsorluk töreni, toplu olarak gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DHA