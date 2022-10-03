Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda A Grubu'ndaki 3. maçında Haiti'yle karşılaştı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Milli Takım 'ın golünü 23. dakikada Kemal Güleş kaydetti. Haiti'nin golü ise 15. dakikada Richard Redondo'dan geldi. Son 16 turuna yükselmeyi bir önceki maçta garantileyen Ay Yıldızlılar, bu sonuçla A Grubu'nu aynı puana sahip lider Haiti'nin arkasında averajla ikinci sırada tamamlayarak Meksika ile eşleşti. Riva'da bugün A Grubu'nda oynanan diğer maçta ise Liberya, Fransa'ya 4-0 üstünlük sağladı.

Türkiye-Meksika maçı ne zaman, saat kaçta?

Şampiyonluk hedeflediği Dünya Kupası'nda oynadığı 3 grup müsabakasında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan toplayan Ampute Futbol Milli Takımımız, Son 16 Turu'nda B Grubu'nu 4 puanla ikinci sırada bitiren Meksika ile 5 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

24 ülke mücadele ediyor

TFF'nin desteklediği, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Dünya Ampute Futbol Federasyonu iş birliğinde yapılan Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 24 ülke mücadele ediyor. Finallerde toplam 80 maç oynanacak. 9 Ekim 2022 Pazar günü oynanacak final maçıyla 2022 Dünya Kupası'nı kazanan ülke belli olacak.











