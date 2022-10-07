Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda yarı final maçında Özbekistan'la karşılaştı. Vodafone Park'ta rakibini 1-0 mağlup eden Ay Yıldızlılar, finale yükseldi. Millilerimiz, diğer yarı finalde Haiti'yi 4-2 yenen Angola'ya finalde rakip oldu.

Özbekistan'ı 43. saniyede Ömer Güleryüz'ün attığı golle 1-0 mağlup eden Ay Yıldızlılar, finale yükseldi.

Vadofone Park'ta binlerce taraftarın desteği altında Özbekistan karşısına çıkan Ay Yıldızlılar, 1. dakikada Ömer Güleryüz'ün golüyle galibiyete ulaştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilleri Murat Aksu ve Yusuf Günay, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen yarı final müsabakasını tribünden takip etti.

Türkiye-Angola maçı ne zaman? Biletler ücretsiz!

Türkiye ile Angola arasındaki Dünya Kupası finali, 9 Ekim'de saat 20:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek.

Final yolculuğu

Ay Yıldızlılar grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti. Çeyrek finalde Fas'ı 4-1 mağlup eden Ampute Milli Takımımız, yarı finalde de Özbekistan'ı yenerek müzesinde tek eksik kupa olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

Angola'yla rövanş zamanı

Ampute Milli Takımımız, 2007 yılında ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti. Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti. Türkiye ile Angola arasında 9 Ekim'de oynanacak Dünya Kupası finali, bir nevi bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak.

Osman Çakmak: Yarım kalmış bir hikaye...

Angola'ya kaybettiğimiz finalde penaltı kaçıran Osman Çakmak, şu anda Ampute Milli Takımımız'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Osman Çakmak "Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlayıp, bu zorlu serüveni kupayla taçlandıracağız. Pazar günü tüm sporseverleri Milli Takımımıza destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Tarihi başarı gelmişti

Ampute Milli Takımımız, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti. Türkiye-Angola Ampute Futbol Dünya Kupası finali, 9 Ekim 2022'de saat 20.00'de Nef Stadı'nda oynanacak.







