Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Angola ile karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda Özbekistan ile Haiti arasındaki 3.'lük-4.'lük müsabakası da aynı statta saat 18:00'de oynanacak. Sporseverler maçın biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak temin edebilecek. Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde Angola'yla karşılaşmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 mağlup olmuştu. Büyük finale, 4 yıl önce kıl payı kaçan şampiyonluğun rövanşı gözüyle bakılıyor.

Ampute Futbol Dünya Kupası | Türkiye-Angola maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı'nda oynanacak Türkiye-Angola Ampute Futbol Dünya Kupası finali bugün saat 18.00'de başlayacak. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, tüm sporseverleri final maçında Ampute Futbol Milli Takımımız'ın yanında olmaya davet ederek, "Herkes tek ses, tek yürek olarak maç bitene kadar tezahüratlarıyla Milli Takımımıza destek versin" diye konuştu.

Final yolculuğu

Ay Yıldızlılar grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti. Çeyrek finalde Fas'ı 4-1 mağlup eden Ampute Milli Takımımız, yarı finalde de Özbekistan'ı yenerek müzesinde tek eksik kupa olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

Angola'yla rövanş zamanı

Ampute Milli Takımımız, 2007 yılında ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti. Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti. Türkiye ile Angola arasında 9 Ekim'de oynanacak Dünya Kupası finali, bir nevi bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak.

Osman Çakmak: Yarım kalmış bir hikaye...

Angola'ya kaybettiğimiz finalde penaltı kaçıran Osman Çakmak, şu anda Ampute Milli Takımımız'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Osman Çakmak "Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlayıp, bu zorlu serüveni kupayla taçlandıracağız. Pazar günü tüm sporseverleri Milli Takımımıza destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Tarihi başarı gelmişti

Ampute Milli Takımımız, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti. Türkiye-Angola Ampute Futbol Dünya Kupası finali, bugün Nef Stadı'nda oynanacak.