Ampute Futbol Dünya Kupası | Türkiye-Angola maçı (CANLI)

Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nın finalinde Angola ile karşı karşıya geliyor. Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde Angola'yla karşılaşmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 mağlup olmuştu. Büyük finale, 4 yıl önce kıl payı kaçan şampiyonluğun rövanşı gözüyle bakılıyor.

Ampute Futbol Dünya Kupası | Türkiye-Angola maçı hangi kanalda?

İLK YARI OYNANIYOR | TÜRKİYE 0-0 ANGOLA

Nef Stadı'nda oynanan Türkiye-Angola Ampute Futbol Dünya Kupası finali, TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, tüm sporseverleri final maçında Ampute Futbol Milli Takımımız'ın yanında olmaya davet ederek, "Herkes tek ses, tek yürek olarak maç bitene kadar tezahüratlarıyla Milli Takımımıza destek versin" diye konuştu.

Final yolculuğu

Ay Yıldızlılar grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti. Çeyrek finalde Fas'ı 4-1 mağlup eden Ampute Milli Takımımız, yarı finalde de Özbekistan'ı yenerek müzesinde tek eksik kupa olan Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştı.

Angola'yla rövanş zamanı

Ampute Milli Takımımız, 2007 yılında ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olmuş, 2010, 2012 ve 2014 yıllarında da aynı dereceyi elde etmişti. Ay-Yıldızlılar, 2018 yılında Meksika'nın ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası finallerinde Angola'yla şampiyonluk maçına çıkmış, penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 yenilmişti. Türkiye ile Angola arasında 9 Ekim'de oynanacak Dünya Kupası finali, bir nevi bu maçın rövanşı niteliği taşıyacak.

Osman Çakmak: Yarım kalmış bir hikaye...

Angola'ya kaybettiğimiz finalde penaltı kaçıran Osman Çakmak, şu anda Ampute Milli Takımımız'ın teknik direktörlüğünü yapıyor. Osman Çakmak "Yarım kalmış bir hikayeyi tamamlayıp, bu zorlu serüveni kupayla taçlandıracağız. Pazar günü tüm sporseverleri Milli Takımımıza destek vermeye davet ediyorum" diye konuştu.

Tarihi başarı gelmişti

Ampute Milli Takımımız, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.