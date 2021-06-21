Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'ndan (TBESF) yapılan açıklamaya göre Ampute Futbol 1. ve 2. Ligi’nde 2020-2021 Sezonu’nun ilk maçları Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası’nda oynandı.
1. Lig’de 10, 2. Lig’de ise 8 takımın mücadele edeceği yeni sezonun ilk maçlarında alınan sonuçları şöyle:
1. Lig
Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler-Adana Ampute Engelliler: 4-0
Antalya BB Asat-Şanlıurfa Engelliler: 2-6
Olimpik Yetenekler-Şehitkamil Engelliler: 3-0 (hükmen)
Melikgazi Bld. Bedensel Engelliler-Yenimahalle Engelliler: 1-5
ODTÜ SK-Medicalpark Samsun Engelliler: 4-1
2. Lig
İstanbul Özürlüler-Sakarya Ampute: 8-0
Gaziantep Bedensel Engelliler-Başakşehir Ampute Futbol: 1-9
Kahramanmaraş Ampute-Batman Ampute: 6-0
Samsun Bedensel Engelliler-Sakarya Akgün Ampute: 0-7