2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım sürüyor. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı tam 120 milyon Türk Lirası. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam biletin 120 liradan satışı sunulurken çekilişler 31 Aralık Cuma günü saat 17.00'de başlayacak, 23.00'te sona erecek. İkramiye kazanamayan milyonlar amorti ile teselli bulmaya çalışacak. Çekiliş saatlerinde en çok araştırılacak ve sorularına yanıt aranılacak konulardan birisi amorti. Peki, Amorti nedir? Milli Piyango amorti ne demek, ne anlama geliyor? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...









Amorti nedir? Milli Piyango amorti ne demek, ne anlama geliyor?

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye denir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

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2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi amorti ne kadar, kaç TL?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenilebilecek. Saat 17.00'de başlayacak çekilişler, saat 23.00'te 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak. Amorti rakamları, çekiliş sonrası belirlenecek. Detaylar ise haberimizde olacak.

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayın programı:

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Milli Piyango bileti nereden alınır?

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.