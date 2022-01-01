Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için uzun zamandır sabırsız bir bekleyiş söz konusuydu. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı, 120 milyon liralık dev ikramiyenin vurduğu şanslı rakamlar belli oldu. Büyük ikramiye "9876066" numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı. Amorti rakamları ise 4 ve 5 oldu. Biletlerini kontrol etmeye zaman bulamayanlar veya tekrar tekrar kontrol etmek isteyenler Milli Piyango sıralı tam listesine ve yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre bilet sorgulama ekranına ulaşmak amacında. Haber metnimiz içindeki Milli Piyango bilet sorgulama ekranı linkini tıklayarak, biletinize çıkan ikramiyeyi görebileceksiniz.

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Milli Piyango Yılbaşı 2022 Çekilişi İkramiye Kazanan Numaralar Sıralı Tam Liste

120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

9876066

12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2683183

4552864

1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

7141746

7333210

7728011

7728896

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0078371

0170681

0214962

0420658

0613417

1306329

1663520

2237734

2619326

2776695

3171980

3748152

4570472

5467007

5578083

5645036

5682593

6205750

6314708

6435891

7024637

7338558

7393447

7750704

7809946

8196159

8201115

8222456

8258639

8345770

8385805

8399163

8831844

9172700

9246584

9490342

9624420

9919572

9962942

12.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0130730

0150079

0275673

0535950

0796122

0801304

0919683

0920638

0962233

1070364

1146916

1205932

1266902

1369290

1442349

1509767

1527433

1602522

1715065

1778006

1824872

2007510

2116581

2129968

2269147

2344418

2513158

2533222

2690698

2924162

2942899

2973569

3074841

3120652

3138879

3219679

3560465

3713336

3793670

3841345

3925144

3935588

4150211

4233493

4262075

4277512

4354654

4483938

4513057

4523173

4589440

4592793

4864163

5009678

5100771

5104062

5115936

5125572

5129588

5150254

5562047

5694068

5720773

5936904

6127878

6387120

6506012

6527233

6571939

6578046

6612287

6754578

6878000

6915060

7102736

7335513

7339450

7414445

7630951

7769870

7808225

7905174

8049223

8151703

8160774

8220400

8229353

8614969

8645236

8822801

8830719

8975363

8986239

9092225

9163265

9164979

9425722

9755333

9800399

9980685

6.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0044475

0070243

0080561

0083479

0120817

0139374

0341241

0355927

0377151

0417254

0626268

0627397

0690564

0888457

0889792

0950463

0972840

0988560

1001101

1117368

1123047

1129022

1134664

1233206

1276382

1302263

1424088

1482741

1484784

1516851

1671868

1716989

1736689

1746878

1800057

1838349

1896393

1898523

1971230

2039622

2261698

2271124

2322578

2327819

2330283

2369890

2389692

2447344

2551563

2610288

2615233

2658077

2758325

2812387

2963119

3018162

3020656

3043301

3045772

3053198

3121588

3183782

3353192

3356053

3360578

3437421

3514533

3598991

3651480

3666737

3702695

3732681

3753401

3802373

3807227

3827948

3891874

3929124

3934596

3968495

3974244

4013370

4052957

4121745

4330292

4384000

4468984

4497692

4506339

4539279

4633076

4656149

4699100

4699237

4777346

4839383

4941868

5097393

5119654

5164020

5173898

5231795

5256699

5299938

5393752

5403703

5412918

5494498

5521817

5555844

5626184

5627757

5674760

5780510

5803202

5844142

5854293

5941613

5977187

6053064

6067006

6208824

6212144

6295445

6413247

6445570

6475544

6563879

6613762

6666498

6710081

6755984

6794862

6868384

6888250

7101072

7127800

7209166

7222696

7229145

7320529

7321226

7361436

7447038

7457381

7498881

7523089

7583866

7663520

7681743

7744916

7798175

7867680

7900051

7953280

7996998

8004068

8004088

8075160

8099201

8271735

8321337

8446711

8453076

8498085

8523288

8541057

8582054

8599181

8617044

8617993

8682689

8813347

8866165

8893144

8949166

8960872

8977045

8990666

9051056

9070015

9123093

9195061

9257178

9258720

9300898

9328381

9342548

9362256

9374081

9407549

9414986

9415491

9547817

9558570

9637737

9728169

9840616

9870008

9964012

2.000 TL ikramiye kazanan numaralar

001526

026721

034949

043675

045786

053550

062343

087817

097881

116557

117891

118711

121036

132655

136519

168089

181388

188254

193279

210528

210976

222410

227216

235666

236036

237918

240629

240824

245573

250184

258256

269899

277243

282225

287679

305295

350083

351537

358998

376268

384441

415910

430447

433534

438342

441110

446345

470929

508123

508831

509126

529171

530042

561073

561607

566378

570146

570956

571604

573762

588644

598150

602214

621238

625305

629148

651925

677892

687244

701250

712878

713449

718215

729734

738112

755915

760839

761997

772718

785812

791464

793575

848031

851940

877616

878132

909735

910837

913395

917818

925639

927333

937468

958262

967085

977578

978539

978919

982509

992479

1.000 TL ikramiye kazanan numaralar

01091

02312

04118

04317

04416

04743

04865

05520

06605

07113

07965

09412

11158

11893

11940

12228

12776

13156

14838

15435

16097

16653

16879

18450

20056

20981

20989

22096

22866

22879

23888

24862

25104

26196

26248

27163

27496

31238

31681

32706

34516

34937

35179

35283

35295

35949

36482

36997

38031

38349

38911

39229

41005

42185

43347

45455

46326

46489

48840

50465

50571

50765

52536

53583

54223

55186

57183

57780

57966

58162

58290

58841

59554

59693

61007

68128

69008

69289

69371

69619

71494

73044

73278

73362

75813

76146

82910

84064

86369

87134

88810

89074

90456

91456

92743

92831

95083

95533

96042

97163

500 TL ikramiye kazanan numaralar

0105

0451

0777

1041

1220

1407

1837

2363

2702

2925

3278

3340

3432

3792

4018

4199

4346

4502

5358

5521

5560

6031

6190

6276

6935

7043

7135

7148

7409

7448

7641

8216

8493

8808

8894

8954

9179

9425

9446

9660

300 TL ikramiye kazanan numaralar

040

048

099

144

224

282

297

385

489

530

533

556

559

609

693

734

784

885

901

939

240 TL ikramiye kazanan numaralar

07

41

45

65

66

71

92

120 TL ikramiye kazanan numaralar

4

5

2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır?

Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar, çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefondan hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.

Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?

Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango Kuralları nelerdir?

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?

Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.

Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.