Amorti rakamlar kaç? Yılbaşı Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste! 2022 Milli Piyango sorgulama
Amorti rakamlar kaç? Yılbaşı Milli Piyango çekilişi sıralı tam liste! 2022 Milli Piyango sorgulama... Milli Piyango hangi şehre çıktı? Milli Piyango kolay sorgulama ekranı! Milli Piyango sonuçları... Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı Fanatik'te! Yılbaşı çekilişinde heyecan sona erdi. Milyonlarca vatandaşımızın hayalini süslediği 120 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi sonrası amorti de belli oldu. Toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılırken zengin olma hayali kuran vatandaşlar, tam, yarım ve çeyrek biletlerindeki numaraları sorgulayıp ikramiye kazanıp kazanmadığını sorguluyor. Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete çıktı. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı. Amorti rakamları ise 4 ve 5 oldu. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ve sıralı ve tam liste ile ilgili detaylar haberimizde.
Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi için uzun zamandır sabırsız bir bekleyiş söz konusuydu. Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları açıklandı, 120 milyon liralık dev ikramiyenin vurduğu şanslı rakamlar belli oldu. Büyük ikramiye "9876066" numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyeyi İzmir Konak'ta çeyrek bilet satın alan bir kişi kazandı. Amorti rakamları ise 4 ve 5 oldu. Biletlerini kontrol etmeye zaman bulamayanlar veya tekrar tekrar kontrol etmek isteyenler Milli Piyango sıralı tam listesine ve yılbaşı çekiliş sonuçlarına göre bilet sorgulama ekranına ulaşmak amacında. Haber metnimiz içindeki Milli Piyango bilet sorgulama ekranı linkini tıklayarak, biletinize çıkan ikramiyeyi görebileceksiniz.
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Milli Piyango Yılbaşı 2022 Çekilişi İkramiye Kazanan Numaralar Sıralı Tam Liste
120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
9876066
12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
2683183
4552864
1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
2235206
2364344
2879455
3055229
4077312
4907435
7141746
7333210
7728011
7728896
120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0078371
0170681
0214962
0420658
0613417
1306329
1663520
2237734
2619326
2776695
3171980
3748152
4570472
5467007
5578083
5645036
5682593
6205750
6314708
6435891
7024637
7338558
7393447
7750704
7809946
8196159
8201115
8222456
8258639
8345770
8385805
8399163
8831844
9172700
9246584
9490342
9624420
9919572
9962942
12.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0130730
0150079
0275673
0535950
0796122
0801304
0919683
0920638
0962233
1070364
1146916
1205932
1266902
1369290
1442349
1509767
1527433
1602522
1715065
1778006
1824872
2007510
2116581
2129968
2269147
2344418
2513158
2533222
2690698
2924162
2942899
2973569
3074841
3120652
3138879
3219679
3560465
3713336
3793670
3841345
3925144
3935588
4150211
4233493
4262075
4277512
4354654
4483938
4513057
4523173
4589440
4592793
4864163
5009678
5100771
5104062
5115936
5125572
5129588
5150254
5562047
5694068
5720773
5936904
6127878
6387120
6506012
6527233
6571939
6578046
6612287
6754578
6878000
6915060
7102736
7335513
7339450
7414445
7630951
7769870
7808225
7905174
8049223
8151703
8160774
8220400
8229353
8614969
8645236
8822801
8830719
8975363
8986239
9092225
9163265
9164979
9425722
9755333
9800399
9980685
6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0044475
0070243
0080561
0083479
0120817
0139374
0341241
0355927
0377151
0417254
0626268
0627397
0690564
0888457
0889792
0950463
0972840
0988560
1001101
1117368
1123047
1129022
1134664
1233206
1276382
1302263
1424088
1482741
1484784
1516851
1671868
1716989
1736689
1746878
1800057
1838349
1896393
1898523
1971230
2039622
2261698
2271124
2322578
2327819
2330283
2369890
2389692
2447344
2551563
2610288
2615233
2658077
2758325
2812387
2963119
3018162
3020656
3043301
3045772
3053198
3121588
3183782
3353192
3356053
3360578
3437421
3514533
3598991
3651480
3666737
3702695
3732681
3753401
3802373
3807227
3827948
3891874
3929124
3934596
3968495
3974244
4013370
4052957
4121745
4330292
4384000
4468984
4497692
4506339
4539279
4633076
4656149
4699100
4699237
4777346
4839383
4941868
5097393
5119654
5164020
5173898
5231795
5256699
5299938
5393752
5403703
5412918
5494498
5521817
5555844
5626184
5627757
5674760
5780510
5803202
5844142
5854293
5941613
5977187
6053064
6067006
6208824
6212144
6295445
6413247
6445570
6475544
6563879
6613762
6666498
6710081
6755984
6794862
6868384
6888250
7101072
7127800
7209166
7222696
7229145
7320529
7321226
7361436
7447038
7457381
7498881
7523089
7583866
7663520
7681743
7744916
7798175
7867680
7900051
7953280
7996998
8004068
8004088
8075160
8099201
8271735
8321337
8446711
8453076
8498085
8523288
8541057
8582054
8599181
8617044
8617993
8682689
8813347
8866165
8893144
8949166
8960872
8977045
8990666
9051056
9070015
9123093
9195061
9257178
9258720
9300898
9328381
9342548
9362256
9374081
9407549
9414986
9415491
9547817
9558570
9637737
9728169
9840616
9870008
9964012
2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
001526
026721
034949
043675
045786
053550
062343
087817
097881
116557
117891
118711
121036
132655
136519
168089
181388
188254
193279
210528
210976
222410
227216
235666
236036
237918
240629
240824
245573
250184
258256
269899
277243
282225
287679
305295
350083
351537
358998
376268
384441
415910
430447
433534
438342
441110
446345
470929
508123
508831
509126
529171
530042
561073
561607
566378
570146
570956
571604
573762
588644
598150
602214
621238
625305
629148
651925
677892
687244
701250
712878
713449
718215
729734
738112
755915
760839
761997
772718
785812
791464
793575
848031
851940
877616
878132
909735
910837
913395
917818
925639
927333
937468
958262
967085
977578
978539
978919
982509
992479
1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
01091
02312
04118
04317
04416
04743
04865
05520
06605
07113
07965
09412
11158
11893
11940
12228
12776
13156
14838
15435
16097
16653
16879
18450
20056
20981
20989
22096
22866
22879
23888
24862
25104
26196
26248
27163
27496
31238
31681
32706
34516
34937
35179
35283
35295
35949
36482
36997
38031
38349
38911
39229
41005
42185
43347
45455
46326
46489
48840
50465
50571
50765
52536
53583
54223
55186
57183
57780
57966
58162
58290
58841
59554
59693
61007
68128
69008
69289
69371
69619
71494
73044
73278
73362
75813
76146
82910
84064
86369
87134
88810
89074
90456
91456
92743
92831
95083
95533
96042
97163
500 TL ikramiye kazanan numaralar
0105
0451
0777
1041
1220
1407
1837
2363
2702
2925
3278
3340
3432
3792
4018
4199
4346
4502
5358
5521
5560
6031
6190
6276
6935
7043
7135
7148
7409
7448
7641
8216
8493
8808
8894
8954
9179
9425
9446
9660
300 TL ikramiye kazanan numaralar
040
048
099
144
224
282
297
385
489
530
533
556
559
609
693
734
784
885
901
939
240 TL ikramiye kazanan numaralar
07
41
45
65
66
71
92
120 TL ikramiye kazanan numaralar
4
5
2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama nasıl yapılır?
Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi bileti alan vatandaşlar, çekiliş sonrası amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını telefondan hızlı ve kolay bir şekilde bilet sorgulama ekranı bağlantısından öğrenebilecek.
Amorti numaraları ne kadar ikramiye verir?
Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 120 TL, yarım bilet alan kişiye 60 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 30 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.
Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi nasıl hesaplanır?
Çeyrek, yarım ve tam bilet alan vatandaşlar, teselli ikramiyesinin nasıl belirlendiğini ve bu yıl ne kadar olduğunu merak ediyor. Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Milli Piyango Kuralları nelerdir?
Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır. Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
Sahte milli piyango bileti nasıl anlaşılır?
Biletin arkasında bayii satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir.
Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli Milli Piyango amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.