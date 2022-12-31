"Amorti nedir, ne demek? Amorti kaç? Milli Piyango 2023 yılbaşı amorti hangi numaralara çıktı? Amorti ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Büyük umutla beklenen 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL iştah kabartıyor. Bugün 12.30'da başlayacak olan çekiliş, 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile sona erecekken kazanamayan milyonlar en azından amorti ile teselli bulmaya çalışacak. Amorti, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye isabet etmeyen Milli Piyango bileti sahiplerinin odak noktasını oluşturacak.

Amorti nedir, ne demek?

Amorti, Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiyeye denir. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

Amorti kaç? Milli Piyango 2023 yılbaşı amorti hangi numaralara çıktı?

200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerinin aranacağı Milli Piyango 2023 Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi 31 Aralık 2022 Cumartesi (Bugün) günü canlı olarak gerçekleşecek. 12.30'da başlayacak çekiliş 23.15'te amorti ve büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin açıklanmasıyla sona erecek.

Amorti ne kadar, kaç TL?

2023 yılına zengin olarak girmek isteyenler 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet alacak. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL olarak belirlendi. Amorti numaraları kısaca bilete ödenen ücretin geri alınması olarak adlandırılabilir. Örnek olarak tam bilet alan kişiye 200 TL, yarım bilet alan kişiye 100 TL ve çeyrek bilet alan kişiye 50 TL ödeme yapılır. Ancak bilete hem amorti hem de daha yüksek bir ikramiye isabet ederse o zaman daha yüksek olan ikramiyenin ödemesi yapılır.

Telefondan Milli Piyango Bileti sorgulama nasıl ve nerede yapılır?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi tamamlanır tamamlanmaz sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacaktır;

*Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.

** Teselli İkramiyesi