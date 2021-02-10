SNijeryalı genç futbolcu Aminu Umar futbolculuk kariyerine Çaykur Rizespor’da devam etmektedir. Yaklaşık 7 senedir Türkiye’dedir.

Aminu Umar kimdir?

Aminu Umar, profesyonel anlamda futbol kariyerine 2010 yılında başlamıştır. Ülkesinin düşük profilli bir takımı olan Wikki Tourists’te kariyerine adım adan Umar, Nijerya 20 yaş altı milli futbol takımı ve 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nda yeteneklerini sergilemesiyle Samsunspor’un ilgisini çekmiştir. Takımın yaz kampına davet alan Umar böylelikle Türkiye’deki kariyerine de adım atmıştır. Şuan oynadığı kulüp ise Çaykur Rizespor’dur.

Aminu Umar hakkında kısa bilgiler ve analizi

Genç futbolcu nerede doğmuştur? : Nijerya’nın Abuja kentinde doğmuştur.

Doğum tarihi nedir? : 6 Mart 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

2020 yılında kaç yaşındadır? : 25 yaşındadır.

Futbolcunun boyu kaç cm’dir? : 174 cm

Uyruğu nedir? : Nijeryalı.

Futbolcunun mevkii nedir? : Sol kanat

Yan mevkii nedir? : Sağ kanat, on numara

Hangi ayak ? : Sağ ayak

Güncel kulübü nedir? : Çaykur Rizespor

Aminu Umar nerelidir?

Genç futbolcu 1995 tarihinde Nijerya’nın Abuja kentinde dünyaya gelmiştir. Ve Nijeryalıdır.

Aminu Umar Süper Lig’de hangi takımlarda oynadı?

Genç futbolcu güncel kulübü olan ve 2019’da anlaşmış olduğu süper lig takımı Rizespor’da oynamıştır. Rizespor’un forvet oyuncularındandır. Futbolcunun Rizespor ile sözleşmesi 2022 tarihine kadardır.

Ayrıca eski süper lig takımlarından biri olan ve aynı zamanda Umar’ın da eski takımı olan Osmanlıspor’da oynamıştır.

Aminu Umar Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Genç futbolcu kariyerine başladığı yıllarda Nijerya’nın düşük profilli takımlarından biri olan Wikki Tourists’te oynamaktaydı. Nijerya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası maçında göstermiş olduğu performans Samsunspor’un dikkatini çekmişti.

Umar, Samsunpor’un yaz kampına davet edilmiş ve kampta teknik direktör Hüseyin Kalpar tarafından beğenilmişti. Böylelikle ülkesinin milli futbolcusu olan Aminu Umar, Samsunspor’a tranfer olmuştur.

Aminu Umar'ın kariyer geçmişi

Wikki Tourists (2010-2013)

Umar, futbolculuk kariyerine ülkesindeki Wikki Tourists takımı ile başlamıştır. Ülkesinin milli futbolcusu Umar, gerçekleşen Nijerya 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı ile 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası maçınca sahada kendini göstermesi Samsunspor’un dikkatini çekmiştir. Böylelikle Türkiye’deki kariyerine ilk adımın yolu açılmıştır.

Samsunspor (2013-2014)

Samsunspor’un yaz kampına davet edilen Aminu Umar, kampta her iki ayağını da kullanabilmesi ile teknik direktör Hüseyin Kalpar’ın ilgisini çekmiş ve beğenilmiştir.

Ülkesindeki takımına 30.000€ bonservis verilerek ve Umar’ın kendisine aylık 12.500€ teklif edilerek Samsunspor ile 3 senelik sözleşme imzalanmıştır.

Genç oyuncu Türkiye’deki ilk maçına 17 Ağustos 2013 tarihinde çıkmıştır. İlk gölünü ise 25 Kasım 2013 tarihinde kaydetmiştir.

Samsunspor’da 1.5 sezon boyunca oynamış ve takımının önemli oyuncularından biri haline gelmiştir. Fakat 25 Kasım 2014 tarihinde ortadan kaybolmasıyla gündeme oturmuştur.

Genç futbolcu daha sonrasında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile ödemesini alamadığı gerekçesiyle Samsunspor ile olan anlaşmasını tek taraflı sonlandırdığını açıklamıştır.

Osmanlıspor (2014-2017)

Sezonun devre arasında Samsunspor’dan ayrılan Umar, 10 Ocak 2015 tarihinde Osmanlıspor ile anlaşmış ve 3.5 senelik bir sözleşme imzalamıştır.

Bu takımdaki ilk maçına 24 Ocak 2015 tarihinde Bucaspor karşısında çıkmıştır. İlk gölünü ise bir sonraki hafta gerçekleşen Elazığspor ile maçlarında 2 göl atarak gerçekleştirmiştir.

Osmanlıspor 2015-2016 sezonunda süper lige yükselmiştir. Takımının iyi sonuçlar elde etmesi ve Aminu Umar’ın rakiplerini zorlaması onu takımının öne çıkan oyuncularından biri haline getirmiştir.

Çaykur Rizespor

2018 yılında Çaykur Rizespor ile görüşme sağlayan Aminu Umar, o dönemde Musa Çağıran ile birlikte Rizespor’a transfer olmuştur.

Kariyer geçmişine Karadeniz’de başlayan futbolcu kariyerine yine Karadeniz’de devam etmektedir.

Süper ligde oynamaktan mutlu olduğunu ifade Umar, takımının gözde oyuncularından biri haline gelmiştir.

2020 yılında ön çapraz bağlarından ameliyat olan Aminu Umar, sezona 6 aylık bir ara vermiştir. 6 aylık dinlenmenin ardından doktorların söyledikleri üzerine kariyerine devam edebilecektir.

Aminu Umar Rizespor kariyer istatistiği

Umar’ın Rizespor kariyer istatistiği şu şekildedir; 50 maç, 9 gol, 4 asist, 5 sarı kart ve 0 sıfır kırmızı kart.