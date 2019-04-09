Aminu Umar atmaca uçurdu

Rizespor’un kanat oyuncusu Aminu Umar Beşiktaş’a karşı 11’de forma şansı bulamadı, yedek bekledi.

09 Nisan 2019, Salı 06:02
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Aminu Umar atmaca uçurdu

Nijeryalı oyuncu karşılaşmadan önce ise ilginç bir şova imza attı. 24 yaşındaki oyuncu Rizespor yöneticileri ile birlikte kulübün simgesi olan atmaca uçurdu. Aminu Umar 76. dakikada Aatif’ın yerine oyuna girdi.

Üst üste 7. yenilgi!

Süper Lig’in kapanış mücadelesinde Rizespor, evinde 6 maç sonra Beşiktaş’a kaybederek seriye son verdi. Karadeniz temsilcisinin ligde Siyah-Beyazlılar’a karşı çıktığı 14 maçta da şansı tutmadı. 10 kez yenilgi yaşayan Rizespor, 4 defa da berabere kalabildi. Ayrıca Yeşil-Mavililer, üst üste 7 maçtır Siyah-Beyazlılar’a karşı kaybediyor.

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