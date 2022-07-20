Amine Harit kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın 10 numara adayı...
Galatasaray çalışmalarını sürdürürken 10 transferi için gündeme Amine Harit ismi geldi. Amine Harit son olarak Marsilya'da kiralık olarak forma giymişti. Peki, Amine Harit kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'ın 10 numara adayı hakkında bilinmeyenler burada...
Amine Harit Galatasaray 'la anılıyor. Schalke 04 oyuncusu geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti. 10 numara ve merkez orta sahada oynayan oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olabileceği koruşuluyor.
Amine Harit kimdir?
18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı. A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.
Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'ya kiralanan Amine Harit, 33 karşılaşmada görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Amine Harit geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giymişti.