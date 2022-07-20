Amine Harit Galatasaray 'la anılıyor. Schalke 04 oyuncusu geçen sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirmişti. 10 numara ve merkez orta sahada oynayan oyuncunun Sarı-Kırmızılı takıma transfer olabileceği koruşuluyor.

Amine Harit kimdir?

18 Haziran 1997 doğumlu Amine Harit, ülkesi Fransa'nın Nantes altyapısında futbola başladı. A takıma kadar yükselmeyi başaran on numara, Temmuz 2017'de Schalke 04'e 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Geçtiğimiz sezonun başında Marsilya'ya kiralanan Amine Harit, 33 karşılaşmada görev aldı. 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran futbolcu, 4 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Amine Harit geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a karşı forma giymişti.