Uzun yıllar oyunculuk yapan 27 yaşındaki Amine Gülşe, 2019 yılında futbolcu Mesut Özil ile nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, şimdilerde hayatlarına Türkiye'de devam ediyor.

190 BİN TL'LİK POZ

2,9 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından sık sık ev halini paylaşan Amine Gülşe, son olarak kızı Eda'yı uyuttuktan sonra bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına "Eda uyuyunca monitöre sarılan anne" notunu yazan Gülşe'nin duru güzelliğinin yanı sıra takıları gündem oldu. Gülşe'nin 80 bin TL değerindeki saatini ve 100 bin TL değerindeki yüzüğünü eşi Mesut Özil almış 10 bin TL değerindeki bilekliğini ise kayınvalidesi hediye etmişti.