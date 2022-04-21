Amine Gülşe ve Mesut Özil cephesinde sevindiren haber

Fenerbahçe 'de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, 2019 yılında nikah masasına oturmuştu.

Gözde çift, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmış ve evlendikten bir yıl sonra kızları Eda'yı kucaklarına almıştı.

Fenerbahçe 'nin yıldızı Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşmuştu. Yeni bir televizyon projesinde olmayacağını belirten Gülşe, tüm zamanını kızı Eda'ya ayırdığını açıklamıştı.

Kızının her anına şahit olmak istediğini söyleyen Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. Onun için birçok şeye ara verdim ama başka işlerle uğraşıyorum. O da sürpriz olsun" demişti. Kızına kardeş düşündüklerini de belirten Gülşe, "5 çocuk sözümüz var" diyerek kahkaha atmıştı.

Daha sonra Gülşe, "5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" diyerek bebek için yeşil ışık yakmıştı.

Gözde çiftten son olarak müjdeli haber geldi. Amine Gülşe ile Mesut Özil, şimdilerde ikinci kez bebek bekliyor. Anne adayı Gülşe'nin 3 aylık hamile olduğu konuşuluyor.