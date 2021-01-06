Fenerbahçe Mesut Özil bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Yılın transferi olarak gösterilen Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli formayı giymesi artık an meselesi olarak gösteriliyor. Mesut Özil Fenerbahçe haberlerinin ardından eşi Amine Gülşe kimdir? Sorusu da araştırılmaya başlandı. Peki Amine Gülşe kimdir, kaç yaşında? Amine Gülşe ile ilgili bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Amine Gülşe kimdir?

1993 doğumlu olan Amine Gülşe, 2021 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. Haziran 2019'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile evlendi. Mart 2020'de kızı Eda'yı kucağına aldı.

İyi seviyede Türkçe, İngilizce, İsveççe, orta seviyede İspanyolca ve az seviyede Arapça konuşabiliyor. Amine Gülşe 1.78 cm boyunda, 55 kilo ve boğa burcudur. 6 Haziran 2019 da futbolcu Mesut Özil ile evlendi. 30 Mart 2020 tarihinde Londra'da Eda ismini koydukları bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Amine Gülşe'nin hayat hikayesi!

30 Nisan 1993 tarihinde İsveç'in Göteborg kentinde dünyaya geldi. Amine Gülşe, baba tarafından aslen Kerküklü Irak Türkmenidir, anne tarafından İzmir Bergamalıdır. 2014 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması (Miss Turkey) yarışmasında birinci seçildi.

Lise eğitimini International High School Of The Gothenburg Region'da tamamladı. Türkiye'ye yerleştikten sonra, Miss Turkey birinciliğiyle gelen şöhretle 2015'te Asla Vazgeçmem ve 2017'de İkisini de Sevdim dizilerinde rol aldı.

İsveç'te büyümesine karşın Türk ve Irak Türkmeni geleneklerine bağlıdır. Verdiği bir röportajda, liseden sonra hostes olmak istediğini fakat ailesine düşkün olmasından dolayı bundan vazgeçtiğini söyledi. 'Amine' ismini, babaannesinin ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in annesinin ismi olmasından dolayı babasının tarafından verildiğini dile getirdi.

AMİNE GÜLŞE DİZİLERİ

2015-2016 - Asla Vazgeçmem (Nur Demiran Kozan)

2017 - İkisini de Sevdim